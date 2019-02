Berlin (ots) - Berlin - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) warnt vor den Folgen von Mobbing in der Schule. "Es ist erschütternd, welche tragischen Folgen Mobbing haben kann. Es geht durch alle gesellschaftlichen Schichten und jede Schulform. Gemeinsam müssen wir dagegen vorgehen. Es fängt damit an, deutlich zu benennen, dass wir ein Problem haben", sagte Giffey dem Tagesspiegel (Montagausgabe).



https://www.tagesspiegel.de/berlin/suizid-nach-mobbing-trauer-und- empoerung-bei-mahnwache-fuer-elfjaehrige/23942308.html



