Die Einführung einer Grundrente, von der vor allem Geringverdiener profitieren, wird von der Thüringer SPD unterstützt. Die von Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) vorgeschlagene Grundrente oberhalb der Grundsicherung werde gebraucht, erklärte Thüringens SPD-Landesvorsitzender und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee am Sonntag. "Sie zollt denen Respekt, die ihr Leben lang gearbeitet, sich um andere Menschen gekümmert und in die Rentenkasse eingezahlt haben. Diese Leistung muss auch in der Rente anerkannt werden." Sie sei von besonderer Bedeutung für die Ostdeutschen. Auch der Ostbeauftragte der Sozialdemokraten, Martin Dulig, begrüßt das Grundrenten-Konzept.

Eine Grundrente könnte ausgleichen, was vor allem mit Blick auf viele Menschen in Ostdeutschland bisher vergessen worden sei, sagte Tiefensee. "Dass Erwerbsbiografien in den neunziger Jahren im Osten häufiger Unterbrechungen aufweisen als in den alten Bundesländern." Auch der Chef der oppositionellen Thüringer CDU-Landtagsfraktion, Mike Mohring, hatte kürzlich für die Einführung einer Grundrente plädiert.

Tiefensee erklärte, eine Friseurin, die 40 Jahre auf dem Niveau des Mindestlohns voll gearbeitet hat, komme derzeit in der Regel auf eine monatliche Rente von 512,48 Euro. Mit der Grundrente käme sie künftig auf eine Monatsrente von 960,90 Euro.

Die Pläne des Bundesarbeitsministers sehen einen automatischen Zuschlag für kleine Renten vor. Wer 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt hat und weniger als 896 Euro Rente bekommt, soll einen Zuschlag bekommen. Beschäftigte, die immer nur Mindestlohn verdienten, sollen die maximale Aufwertung von 447 Euro erhalten./ro/DP/he

