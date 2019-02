Berlin (ots) - Berlin - Im Streit um den Neubau eines reinen Fußballstadions erhöht der Berliner Bundesligist Hertha BSC den Druck auf den Senat. "In 2019 brauchen wir definitiv eine Entscheidung, um das Vorhaben umsetzen zu können", sagte Herthas Manager Michael Preetz dem Tagesspiegel (Montagausgabe).



https://www.tagesspiegel.de/sport/forderung-an-berliner-senat-hert ha-will-entscheidung-zum-stadion-noch-in-diesem-jahr/23942618.html



Rückfragen richten Sie bitte an:



Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de