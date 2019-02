Berlin (ots) - Berlin - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die ablehnende Haltung Ungarns gegenüber einer engeren Zusammenarbeit der EU mit der Arabischen Liga in der Migrationspolitik kritisiert. "Ungarn sieht sich als Speerspitze des Abendlandes gegen den Islam - mit Stacheldraht, einer Tabuisierung der Existenz von Flüchtlingen und null Solidarität innerhalb der Europäischen Union", sagte er dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



