Berlin (ots) - Die Ansätze sind alle gut und richtig: Geld investieren, das Familienministerium fördert die sogenannten Respect Coaches an den Schulen bundesweit mit 20 Millionen Euro, Sozialarbeiter einsetzen, Unterstützung zusagen. Das alles wird aber seine Wirkung verfehlen, wenn Schulen Mobbing-Probleme nicht erkennen und sie benennen. Hilfe kann nur dort ankommen, wo selbstbewusst und transparent mit dem Thema umgegangen wird, wo der Finger gehoben und zugegeben wird: "Ja, wir haben ein Problem an unserer Schule." Und es sind mitnichten nur die Brennpunktschulen, die von Mobbing betroffen sind.



