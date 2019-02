Wenn am Sonntag in Atlanta der 53.? Super Bowl zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams ausgespielt wird, ist eines klar: Ob Ticketpreise (bis zu 23?000 US-Dollar) oder Werbepreise (zehn Millionen US-Dollar je Werbeminute), das größte Sportereignis der USA mit 110 Millionen Zuschauern ist gut für Rekorde aller Art. Eines ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...