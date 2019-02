Stuttgart (ots) - Gerhard Schröder versucht eine Personaldebatte anzuzetteln, die zum einen der erfolg- und perspektivarmen Andrea Nahles schaden und zum anderen seinen alten Kumpel Sigmar Gabriel in Erinnerung bringen soll - weil es Nahles für eine Kanzlerkandidatur an der nötigen Wirtschaftskompetenz fehle. Ginge es nach Schröder, müsste Gabriel - immerhin noch ab und zu im Bundestag gesehen - den Merz der SPD machen. Dass selbst bei der hin- und hergerissenen CDU solche Planspielchen von außen und früher nicht mehr funktionieren, diese Erkenntnis glaubt der Neuanfang-Altkanzler vernachlässigen zu können.



