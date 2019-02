"Rhein-Neckar-Zeitung" zu Spahn/Krebs:

"Eine verlässliche Aussage über die Bekämpfung von Krebs in zehn oder zwanzig Jahren kann heute niemand treffen. Erst recht kein Politiker. Eine bessere Vorsorge, Erfolge durch Früherkennungsprogramme und natürlich auch Heilungserfolge werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach einstellen. Doch Spahn tut so, als handle es sich beim Krebs um eine monokausale Erkrankung. Die medizinische Wirklichkeit ist viel komplexer. Nicht jeder, der auf Rauchen, Alkohol, Zucker, Weißmehl, rotes Fleisch und Sonne verzichtet, hat deshalb die Garantie eines fernen Tages friedlich in seinem Bett einzuschlafen. Krebs ist z. B. auch genetisch bedingt - wobei Medizin und Forschung noch überhaupt nicht wissen, wie diese Genetik überhaupt funktioniert."/yyzz/DP/he

AXC0006 2019-02-04/05:35