Führendes Finanztechnologieunternehmen bietet jetzt branchenführende AR-Software für in den USA ansässige Unternehmen an

Rimilia, ein Finanztechnologieunternehmen, gab heute starke Ergebnisse für 2018 bekannt, darunter eine 100 %ige Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr, die die Expansion in die USA vorantreibt. Die Expansion umfasst die Eröffnung eines Büros in Denver, Colorado, sowie die Einstellung von Mitarbeitern in den Bereichen Vertrieb, Marketing, professionelle Dienstleistungen und Kundenservice.

Rimilia bietet eine Debitorenbuchhaltungstechnologie, die Finanzabteilungen dabei unterstützt, komplexe Dinge zu vereinfachen. Die von Finanzexperten für Finanzexperten entwickelte Lösung nutzt die KI-Technologie, mit der Sie Bargeld schneller einsetzen und Ihren Cashflow beschleunigen können.

Steve Richardson, Mitbegründer und kaufmännischer Leiter, sagte: "2018 war ein erfolgreiches Jahr und aufgrund dieses großen Erfolgs expandieren wir in den USA weiter, indem wir ein erfahrenes Team einstellen und eine neue US-Zentrale in Denver, Colorado, eröffnen. Wir haben in den USA eine große Nachfrage nach unseren Lösungen erfahren und wir freuen uns, es den Finanzleitern zu ermöglichen, viele der manuellen Aufgaben, die bei der zeitaufwändigen und fehleranfälligen Verarbeitung von Finanztransaktionen anfallen, zu beseitigen."

Chief Revenue Officer und Leiter von Rimilia USA, Timothy Ray, fügte hinzu: "Ich arbeite seit langem in der Finanzindustrie und Unternehmen kannten diese Art von Technologie nicht, die ihnen helfen kann, ihre Finanzoperationen so zu verbessern, wie es Rimilia kann. Diese Technologie ermöglicht es den Kunden, Bargeld am selben Tag ohne Überweisungen einzusetzen was noch nie dagewesen war. Ich freue mich, Teil von Rimilias kontinuierlichem Wachstum zu sein."

Über Rimilia

2008 gegründet und mit Büros in Bromsgrove und London in Großbritannien sowie Denver, Colorado in den USA, entwickelt Rimilia Software, die Mitarbeiter im Finanzsektor lieben, da sie ihnen hilft, archaische Praktiken der Bargeldverfolgung und Kreditinkassoverwaltung abzuschaffen. Rimilia bietet Unternehmen rund um den Globus eine schnellere Cash-Zuordnung, klarere Informationen und eine bessere Kontrolle des Cashflows. Als globale Lösung arbeitet Rimilia mit jeder Währung, jeder Bank, jedem ERP-System in jedem Land und jeder Sprache.

Erfahren Sie mehr auf https://us.rimilia.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

