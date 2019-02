Bei Wirecard gibt es derzeit nur schwarz und weiß. Blicken wir auf die Anschuldigungen: Die FT berichtet über gefälschte Umsätze in Höhe von 37. Millionen Euro. Kein Pappenstiel, aber eben im Vergleich zum Nettoumsatz in Höhe von über zwei Milliarden Euro eher gering. Stürzt die Aktie ab, weil ein Mitarbeiter in Asien absichtlich oder unabsichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...