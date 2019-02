The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0260545 A.N.Z.BKG.GR 19/24 BD01 BON AUD N

CA XFRA BE6311694010 ARGE.SPAARB. 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQNQ6 DT.PFBR.BANK MTN.35304 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4V39 LB.HESS.THR. IHS 19/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA IT0005359846 ITALIEN 19/25 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA US06367WHH97 BK MONTREAL 19/24 FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US9128286A35 USA 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA USU8936PAQ64 TRANSDIGM 19/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1884008928 NATL GRID E. 19/35 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1945181615 LB.HESS.-THR. OMH 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1948598997 SEB 19/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1948611840 BMW FINANCE 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1948612905 BMW FINANCE 19/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1948630634 DT.TELE.INTL 19/34 MTN BD01 BON GBP N

CA MBG XFRA ATMARINOMED6 MARINOMED BIOTECH AG INH. EQ00 EQU EUR Y

CA KXT XFRA AU0000038309 TILLEGRAH LTD EQ00 EQU EUR N

CA CJ5A XFRA CA12532H1047 CGI GROUP INC. A SV EQ00 EQU EUR N

CA LO26 XFRA DE000LTT0268 LOTTO24 AG Z.UMT. EQ00 EQU EUR Y

CA 1K5 XFRA GB0007995243 RENEWI LS-,10 EQ00 EQU EUR N

CA GYX XFRA GB0033278473 FUTURA MEDICAL LS-,002 EQ00 EQU EUR N

CA R6L XFRA JE00B5BCW814 UNITED CO.RUSAL DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA RPH1 XFRA US03486T2024 ANGLO AMER.PL. SP.ADR 1/6 EQ01 EQU EUR N

CA PLQ XFRA US28618M1062 ELEMENT SOLUTIONS INC. EQ01 EQU EUR N