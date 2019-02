FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA39945C1095 CGI GROUP INC. A SV

XFRA US67778H2004 OHR PHARMACEUTICAL DL-,01

01X XFRA CA15116L1022 CELLCUBE EN.STOR.SYS

US3 XFRA US2966891028 ESSENDANT INC. DL-10