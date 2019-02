Der Kurs des Euro ist am Montag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1443 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1471 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenauftakt zeigte sich eine breit angelegte Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug etwas unter Druck setzte. Die amerikanische Währung profitierte weiterhin von robusten Konjunkturdaten aus den USA. Am vergangenen Freitag hatte die US-Regierung überraschend starke Kennzahlen vom Arbeitsmarkt gemeldet. Außerdem war ein wichtiger Stimmungsindikator für die amerikanische Industrie deutlich besser als erwartet ausgefallen.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Wochenbeginn am Devisenmarkt. Erst am Nachmittag dürften neue Konjunkturdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zum Auftragseingang./jkr/fba

