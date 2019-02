FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Auch zum Start in die neue Börsenwoche zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt vorerst kein Befreiungsschlag ab. Der Dax dürfte am Montagmorgen zwar leicht zulegen, jedoch unter den jüngsten Hochs bei knapp über 11 300 Punkten verbleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,04 Prozent höher auf 11 185 Punkte.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Börsen haben sich am Freitag nach der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts insgesamt zögerlich entwickelt. Die Hängepartie beim Handelsstreit mit China bremste weiterhin die Risikobereitschaft, während aktuelle Zahlenvorlagen auf unterschiedliches Feedback stießen. Die Vorzeichen in den großen New Yorker Indizes waren denn auch nicht einheitlich. Der Dow Jones Industrial gewann letztlich 0,26 Prozent auf 25 063,89 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Der japanische Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Rückenwind lieferte ein starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sowie zuversichtlicher Aussagen der USA mit Blick auf den Handelsstreit mit China. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann ein halbes Prozent auf 20 883,77 Punkte. Negativ stach indes der Elektronikkonzern Sony hervor, dessen Aktien nach einer Senkung der Umsatzprognose um rund 8 Prozent einbrach. Das Geschäft mit der an sich sehr erfolgreichen PlayStation 4 lief nicht ganz so gut wie zuletzt. Hier musste der Konzern mehr Geld für Werbung in die Hand nehmen. In Festland-China wird diese Woche wegen des Neujahresfestes nicht gehandelt. Der Hang Seng in Hongkong legte im verkürzten Handel um 0,21 Prozent auf 27 990,21 Zähler zu.

DAX 11 180,66 0,07%

XDAX 11 193,95 -0,01%

EuroSTOXX 50 3171,12 0,37%

Stoxx50 2908,72 0,40%

DJIA 25 063,89 0,26%

S&P 500 2706,53 0,09%

NASDAQ 100 6875,52 -0,45%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,55 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1444 -0,14%

USD/Yen 109,76 0,23%

Euro/Yen 125,61 0,08%

ROHÖL:

Brent 62,75 +0,00 USD

WTI 55,16 -0,10 USD

