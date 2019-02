Der unter Druck stehende Zahlungsabwickler Wirecard sieht alle Vorwürfe zu seinen Geschäften in Singapur als unbegründet an. Seit Mai 2018 gebe es eine Untersuchung dazu, die kurz vor dem Abschluss stehe, teilte Wirecard am Montag mitteilte. Bisher habe weder die interne Compliance-Abteilung von Wirecard, noch die Anwaltskanzlei Rajah & Tann schlüssige Feststellung für ein strafbares Fehlverhalten von Führungskräften oder Mitarbeitern des Unternehmens gefunden.

Nach Berichten in der "Financial Times" (FT) über angebliche Unregelmäßigkeiten in Singapur war der Wirecard-Kurs in der vergangenen Woche um rund 35 Prozent eingebrochen. Wirecard hat die Vorwürfe der 'FT' wiederholt als diffamierend zurückgewiesen./stk/mis

ISIN DE0007472060

