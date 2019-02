Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Schwäche im Halbeitermarkt dürfte an an dem Unternehmen im Schlussquartal nicht vorbei gegangen sein und wahrscheinlich auch den Start ins Kalenderjahr 2019 noch beeinflussen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet daher damit, dass das Unternehmen einen Ton anstimmen wird, der die Markterwartungen für das laufende Geschäftsjahr eher dämpft./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 17:22 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2019-02-01/22:21

ISIN: DE0006231004