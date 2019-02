Accentro Real Estate AG: ACCENTRO vermarktet exklusiv Neubauprojekt im begehrten Norden von Berlin-Neukölln DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien Accentro Real Estate AG: ACCENTRO vermarktet exklusiv Neubauprojekt im begehrten Norden von Berlin-Neukölln 04.02.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG ACCENTRO vermarktet exklusiv Neubauprojekt im begehrten Norden von Berlin-Neukölln - Verkaufsstart für Projekt "COLORS NEUKÖLLN" - 33 hochwertige Wohnungen, größtenteils barrierefrei Berlin, 04. Februar 2019 - Die ACCENTRO Real Estate AG setzt die erfolgreiche Kooperation mit der T&T Grundbesitz GmbH in der Silbersteinstraße 45 Ecke Hertastraße fort. Im "COLORS NEUKÖLLN" entstehen auf sechs Etagen 33 hochwertige Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit etwa 25 bis 124 Quadratmetern. Ein Großteil dieser Wohnungen ist barrierefrei und verfügt über ein oder zwei Balkone. Im Staffelgeschoss entstehen drei 70 bis 124 Quadratmeter große Penthouse-Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern sowie Terrassen, die einen fantastischen Blick über die Dächer Berlins bieten. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 geplant. "Bereits vergangenes Jahr konnten wir die 69 Wohneinheiten im Projekt ,The Wing' auf der anderen Seite des Schillerkiezes erfolgreich vermarkten. Die Vertriebszeit lag bei etwa zwölf Monaten. Das COLORS NEUKÖLLN ist ein weiteres Projekt, welches wir kooperativ mit einem Bauträger entwickeln und vermarkten", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. "Als führender Privatisierer von Wohnungsbeständen in Deutschland verfügen wir über entscheidendes Know-how in der Vermarktung von Wohnimmobilien. Das schafft ideale Synergien für den Vertrieb von Neubauprojekten. In diesem Bereich wollen wir weiterwachsen", so Mingazzini weiter. "Bei der Entwicklung des Mehrfamilienhauses in der Silbersteinstraße setzten wir auf einen hohen Standard, so haben wir besonderen Wert auf Details gelegt. Die Wohnungen verfügen über großzügig geschnittene Grundrisse, bodentiefe Fenster auf jeder Etage und überzeugen durch eine stilvolle Gestaltung der Bäder", führt Zoran Topalovic von T&T aus. Weitere Informationen zum Projekt "COLORS NEUKÖLLN" und virtuelle Besichtigungsmöglichkeiten der Objekte unter: www.colors-neukoelln.de. Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 Fax 030 - 83 62 76 163 04.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771939 04.02.2019 ISIN DE000A0KFKB3 AXC0050 2019-02-04/08:00