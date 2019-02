CompuGroup Medical SE - vorläufiges Ergebnis 2018 DGAP-News: CompuGroup Medical SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis CompuGroup Medical SE - vorläufiges Ergebnis 2018 04.02.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Koblenz, 4. Februar 2019 - CompuGroup Medical SE (CGM), einer der weltweit führenden Anbieter von eHealth-Lösungen, hat heute den vorläufigen Finanzbericht für das vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2018 vorgelegt. Das Koblenzer Unternehmen schloss das vierte Quartal mit einem Umsatz von 194 Mio. Euro ab, was einem organischen Wachstum von 18 Prozent gegenüber 164 Mio. Euro in der Vorjahresperiode entspricht. Mit einer operativen Marge von 26 Prozent stieg der Konzerngewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) im vierten Quartal 2018 von 37 Mio. Euro (2017) auf 51 Mio. Euro. Im Gesamtgeschäftsjahr wächst der Konzernumsatz weiterhin auf 717 Mio. Euro. Der Konzerngewinn (EBITDA) beläuft sich auf 182 Mio. Euro. Das entspricht einem Wachstum von 23 Prozent und einer operativen Marge von 25 Prozent. Umsatz und Gewinn liegen im Rahmen der für 2018 erwarteten Werte (Guidance). Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Umsatz zwischen 720 Mio. und 750 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 190 Mio. und 205 Mio. Euro erwartet. Mit diesem Ergebnis blickt CGM auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück, wozu insbesondere der bundesweite Rollout der Telematikinfrastruktur (TI) in Deutschland beigetragen hat. Nachdem CompuGroup Medical in den vergangenen Jahren umfassende Investitionen in diesen Bereich getätigt hatte, konnte das Unternehmen im Jahr 2018 zuverlässig in hoher Stückzahl zugelassene Komplettpakete an Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Krankenhäuser ausliefern. Trotz der mehrfach verlängerten Anschlussfrist für Ärzte und Zahnärzte und des Markteintritts weiterer Anbieter ab September bleibt CGM führend bei den Produkten und Dienstleistungen zum Aufbau Telematikinfrastruktur. Bis zum 31. Dezember 2018 lagen rund 46.000 Bestellungen für das CGM-Verbindungspaket vor, von denen Ende 2018 bereits 42.000 ausgeliefert waren. Mehr als ein Viertel der Bestellungen stammt von Kunden, die keine Primärsoftware von CGM nutzen. Das starke Wachstum und die erfolgreiche erste Phase der Einführung der Telematikinfrastruktur spiegeln sich auch im Umsatz des Bereichs Ambulatory Information Systems (AIS) wieder, der 2018 bei 461,9 Mio. Euro lag. Im Apotheken- und Krankenhausgeschäft liegen die Einnahmen über den ursprünglichen Erwartungen. Das Health Connectivity Services (HCS) Segment hat den Umsatz weitgehend im Einklang mit dem ursprünglichen Ausblick für das Gesamtjahr gehalten. Frank Gotthardt, CEO und Vorstandsvorsitzender der CompuGroup Medical SE, unterstreicht: "Das war ein bedeutendes Jahr für unser Unternehmen. Nicht nur, dass wir in den traditionellen Segmenten weltweit unsere Ziele deutlich erreicht haben. Wir haben auch unter Beweis gestellt, dass wir bei dem Aufbau einer landesweiten Infrastruktur eine mit Abstand marktführende Position einnehmen und mit unserem mehrjährigen Investment in die Telematikinfrastruktur erhebliches organisches Wachstum erreichen können." Die geprüften Zahlen und der Geschäftsbericht 2018 werden am 29. März 2018 veröffentlicht. Telefonkonferenz für Journalisten, Investoren und Analysten: Der Vorstand der CompuGroup Medical SE wird die Ergebnisse heute um 15:00 Uhr (CET) in einer Analysten- und Investorenkonferenz erläutern. Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz wählen Sie bitte eine der folgenden Telefonnummern und geben den Bestätigungscode ein: +49 692 017 442 20 (Deutschland) +44 203 009 247 0 (UK) +1 877 423 083 0 (USA) Bestätigungscode: 80 36 38 90# Eine Präsentation wird zu Beginn der Telefonkonferenz unter www.cgm.com zur Verfügung stehen. Sie können die Präsentation live mit verfolgen unter: https://webcasts.eqs.com/compugroup20190204/no-audio Über CompuGroup Medical SE CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete 2017 einen Jahresumsatz von über 580 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Leistungserbringer in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 55 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.000 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. Kontakt für Redaktionen: CompuGroup Medical SE Michael Franz Head of Brand Communication T +49 (0) 261 8000-2250 F +49 (0) 261 8000-2270 E-Mail: presse@cgm.com 04.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CompuGroup Medical SE Maria Trost 21 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 (0)261 8000 6200 Fax: +49 (0)261 8000 3200 E-Mail: investor@cgm.com Internet: www.cgm.com ISIN: DE0005437305 WKN: 543730 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 771071 04.02.2019 ISIN DE0005437305 AXC0051 2019-02-04/08:01