Hochwertige Gold- und Wolframergebnisse aus neu gewonnenen historischen Daten beim Couflens-Projekt

Highlights:

- Erhalt eines bedeutenden technischen Archivs aus der historischen Wolframmine Salau in Frankreich vom Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), das zuvor Explorationsarbeiten in und um die Mine durchführte.

- Das Archiv enthält bisher nicht verfügbare Berichte über Gold-Assay-Ergebnisse von 1986 aus historischen Schlitzproben und Bohrungen innerhalb der Mine Salau, einschließlich:

o bis zu 1,9 m bei 16 g/t Gold aus Schlitzproben Programm und

o 8,5 m bei 3,4 g/t Gold, einschließlich 1,9 m @ 8,4 g/t Gold, aus Diamantbohrergebnissen innerhalb des Minengebiets.

- Die historischen Gold-Assay-Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein von hochwertigen Goldwerten innerhalb der Mine und in Tiefen von ca. 700 m unter der Oberfläche.

- Die aktuelle Exploration von Apollo Minerals hat vergleichbares hochgradiges Gold an der Oberfläche und in historischen Haldendeponien identifiziert.

- Das Vorhandensein von Gold wird nun an der Oberfläche entlang mehrerer Kilometer Streichen und bis in 600 Meter Tiefe innerhalb der Mine Salau bestätigt. Dies unterstreicht das große Potenzial der Explorationsmöglichkeiten im Projekt.

- Das Archiv enthält auch Informationen über mehr als 1.000 Bohrungen und Schlitzproben und enthält über 100 Kartons mit geologischen Karten, Schnitten, Bohrprotokollen sowie Assays für Wolfram aus Bohrungen.

- Das Archiv wird überprüft und in die bestehende Datenbank und 3D-Modelle des Unternehmens integriert und stellt eine zusätzliche Kosten- und Zeitersparnis dar, da es das Risiko bei den anstehenden Explorations- und Studienprogrammen erheblich mindert.

- Es wird ein Schlitzproben-Programm innerhalb der Mine durchgeführt, um die Richtigkeit der historischen Daten zu bestätigen und auf Erweiterungen bekannter Mineralisierungen zu testen.

Hugo Schumann, der Executive Director des Unternehmens, erklärte dazu:

Wir sind sehr erfreut über die hohen Goldgehalte, über die früher berichtet wurde, darunter 8,5 m bei 3,4 g/t Gold aus Bohrungen und 1,9 m bei 16 g/t Gold aus Schlitzproben. Diese Gehalte, die aus dem Inneren der Mine gemeldet werden, sind vergleichbar mit den hohen Goldgehalten, die an der Oberfläche gewonnen und über viele Kilometer Streichlänge identifiziert wurden.

Dieses wertvolle Archiv, das wir von den ehemaligen Minenbetreibern erhalten haben, erweitert unser geologisches Verständnis für die historische Mine Salau und das regionale Potenzial des Couflens-Projekts erheblich. Die Tatsache, dass wir jetzt Zugang zu mehr als 1.000 Bohrlöchern und Schlitzproben haben, stellt eine enorme Kosten- und Zeitersparnis dar und reduziert das Risiko bei unseren Explorationsprogrammen erheblich.

Unser Schwerpunkt liegt auf der raschen Aufnahme eines Programms von Schlitzproben und Bohrungen innerhalb der Mine unmittelbar nach den bald abgeschlossenen Risikobewertungen für den Arbeitsschutz.

