Deutsche Staatsanleihen sind am Montag wenig verändert in die Handelswoche gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel zum Start geringfügig um 0,04 Prozent auf 165,48 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,16 Prozent. Während sich nahezu alle Anleihen aus der Eurozone kaum verändert zeigten, gingen die Renditen für zehnjährige Papiere aus Italien um 0,02 Prozentpunkte zurück.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Wochenbeginn am deutschen Rentenmarkt. Es stehen zunächst nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, darunter italienische Preisdaten am späten Vormittag. Erst am Nachmittag dürften neue Konjunkturdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zum Auftragseingang./jkr/fba

ISIN DE0009652644

AXC0063 2019-02-04/08:30