Die Wirecard-Aktie hat auf Wochensicht rund 35% an Wert verloren und ist am 01. Februar 2019 auf ein neues 6-Monats-Tief gefallen. Zum Start in die neue Woche kann der Zahlungsabwickler an der Börse wieder deutlich zulegen:Wirecard teilte mit, die Vorwürfe der Wirtschaftszeitung seien unbegründet gewesen, eine Prüfung der Vorgänge durch eine beauftragte Anwaltskanzlei stehe...

Den vollständigen Artikel lesen ...