Der deutsche Aktienmarkt dürfte nahezu unverändert in die neue Handelswoche starten, womit die 11.200-Punkte-Marke weiter im Fokus steht. Indikationen sehen den deutschen Leitindex bei 11.187 Zählern. Ohne frische Impulse aus Asien - Chinas Börsen bleiben aufgrund eines Feiertages geschlossen - warten die Anleger nun auf die Rede des US-Präsidenten zur Lage der Nation am Mittwoch. In Frankfurt steht die Aktie des Bezahldienstleisters Wirecard im Fokus. Das Papier war am Freitag nach einem Bericht der Financial Times massiv unter Druck geraten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

