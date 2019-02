Heute beendet Fed-Chef Jerome Powell das erste Jahr seiner Amtszeit. Konjunktur- und Finanzexperten kreiden ihm an, dass er es lange nicht verstanden habe, mit den Märkten über seine Absichten zu kommunizieren. Zwei heftige Kursstürze an den Aktienmärkten - Anfang und Ende 2018 - waren eine Folge davon. Aber spätestens seit der Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung vorige Woche hat er Vertrauen zurückgewonnen.Jeder neue US-Notenbankpräsident hat zu Beginn seiner Amtszeit Fehler in der Kommunikation gemacht - auch Powells Vorgängerin Janet Yellen. Aber bei Powell kam vielen Experten der Lernprozess deutlich länger vor als bei den anderen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ließ er Wirtschaft und Finanzmärkte mit vagen und teilweise widersprüchlichen Äußerungen immer wieder im Dunkeln über die Ziele und geplanten Schritte ...

