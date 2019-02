Das Schweizer Bankinstitut Julius Bär (ISIN: CH0102484968) will die Dividende um 7 Prozent von 1,40 Franken auf 1,50 Franken (ca. 1,31 Euro) erhöhen. Dies ist die fünfte Anhebung in Folge. Somit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 34,00 Euro bei 3,86 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 10. April 2019 statt. Ex-Dividendendatum ist der 12. April 2019. Ausschüttungstag ...

