Am Freitag präsentierte sich der DAX unter dem Strich erneut unbewegt. Er ging 0,1 Prozent stärker aus dem Handel. Auf Wochensicht verlor er jedoch ziemlich genau 100 Punkte bzw. 0,9 Prozent. Damit notiert er nun leicht unter 11.200 Punkten.



Marktidee: Exxon Mobil. Exxon Mobil hat in der vergangenen Woche überzeugende Zahlen vorgelegt. Der Konzern verzeichnete einen Milliardengewinn und steigerte den Umsatz deutlich. Davon profitierte auch die Aktie. Der Kurs stieg nach den Quartalszahlen auf ein neues Sieben-Wochen-Hoch. Jetzt rückt eine neue Ziel- und Widerstandszone in den Fokus.