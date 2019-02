FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem Start knapp im Plus sind die DAX-Futures am Montag im Verlauf leicht ins Minus gerutscht. Zunächst ist er erneut an der Marke von 11.200 Punkten gescheitert. Allerdings ist bisher kein Druck nach unten zu erkennen. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 5,5 auf 11.182 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.201 und das Tagestief bei 11169 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.093 Kontrakte.

Nach dem sehr guten Start in das Jahr ist der März-Kontrakt in der Vorwoche bereits in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Die untere Begrenzung liegt bei 11.100 und die obere bei 11.320 Punkten. Erst wenn er diese Marken verläßt, dürfte er eine neue Richtung einschlagen.

February 04, 2019

