Am 15. März 2019 startet Reply die zweite Ausgabe der Reply Code Challenge, einem Programmierwettbewerb für Studenten und professionelle Programmierer, die jeweils in Teams an den Start gehen. In diesem Jahr findet erstmals ein weiterer Wettbewerb statt, der sich speziell an Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren richtet: die Reply Code Challenge Teen Edition

Im vergangenen Jahr hat die Reply Code Challenge Tausende von Menschen inspiriert. Mehr als 7.700 Teilnehmer aus 67 Ländern haben am ersten Wettbewerb teilgenommen, 6.000 waren bei der Cyber Security Edition im Oktober dabei.

Die Teams der Standard Code Challenge sind aufgefordert, ihre Programmierkenntnisse zur Lösung eines kniffligen mathematischen Problems einzusetzen. Die Mitglieder des Gewinnerteams erhalten jeweils ein hochwertiges Mac Book Pro

In der Teen Edition Code Challenge, die in Zusammenarbeit mit dem Team der Italian Olympiads in Informatics entwickelt wurde, arbeiten bis zu vier Jugendliche gemeinsam an der Lösung algorithmischer Probleme. Dem Gewinnerteam winken 5.000 Euro, die unter den Teammitgliedern aufgeteilt werden.

Wer sich angesprochen fühlt und sich für eine Teilnahme interessiert, meldet sich ab dem 1. Februar unter challenges.reply.com an, stellt sein Team zusammen und geht damit dann am 15. März online

Sowohl die Standard Challenge als auch die Teen Edition werden am Freitag, dem 15. März 2019, um 16.30 Uhr MEZ online starten. Am Tag des Wettbewerbs wird Reply um 16.30 Uhr (MEZ) die Aufgaben bekannt geben, woraufhin die Teams mit der Entwicklung ihrer Lösungen beginnen können. Diese werden anschließend auf der Reply Code Challenge-Plattform eingereicht.

Teilnehmer können jede beliebige Programmiersprache nutzen und für jedes Problem beliebig viele Lösungen einreichen.

Weitere Informationen zumvierstündigen Event gibt es unterchallenges.reply.comund im Video.

Die Idee für die Programmierwettbewerbe stammt vom Reply Code Master Team, einer Gruppe passionierter und engagierter Entwickler von Reply. Reply glaubt fest an lebenslanges Lernen und investiert viel in die Rekrutierung der besten Talente. Die Reply Code Challenge ist Teil der kontinuierlichen Initiative, junge Menschen für das Programmieren zu begeistern.

Für passionierte und engagierte Entwickler ist genau jetzt die beste Zeit, das eigene Potenzial auf die Probe zu stellen. Mit der richtigen Kombination von Talent, Leidenschaft und Teamfähigkeit ist alles drin. Wir freuen uns auf jeden Beitrag! challenges.reply.com

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

