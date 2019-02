FRANKFURT (dpa-AFX - Nach einer Stellungnahme von Wirecard zu den jüngsten Vorwürfen der "Financial Times" an das Unternehmen ist der Aktienkurs am Montag nach oben geschossen. Die Papiere schnellten am Vormittag als Favorit im Dax um knapp 17 Prozent auf 126,70 Euro nach oben. Am Freitag waren sie um ein Viertel auf 108,50 Euro eingebrochen.

Der Zahlungsabwickler teilte mit, die Vorwürfe der Wirtschaftszeitung seien unbegründet gewesen, eine Prüfung der Vorgänge durch eine beauftragte Anwaltskanzlei stehe kurz vor dem Abschluss. Die Polizei in Singapur untersucht den Fall nach eigenen Angaben.

Die Analysten der Investmentbank HSBC sprachen angesichts der hohen Kursverluste zwar von einer stark gestiegenen Volatilität, aus fundamentaler Sicht sei die "Story" Wirecard jedoch intakt. Händler hatten jüngst darauf hingewiesen, dass bestimmte institutionelle Investoren Wirecard angesichts der Kursabstürze der vergangenen Woche allein wegen der hohen Volatilität wohl auch aus Risikoaspekten verkauft hätten./bek/mis

