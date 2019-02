Der DAX ist in der vergangenen Woche nicht richtig in die Gänge gekommen. Insgesamt ging es 100 Punkte nach unten. Mögliche Impulsgeber gibt es nach wie vor genug. Gerade von Unternehmesseite steht in dieser Woche einiges an.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Alibaba, Wirecard, Daimler, BMW und Siemens. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.