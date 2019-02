Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung,

konnte sich in ihrem am 31. Dezember 2018 geendeten ersten Quartal von der allgemeinen Entwicklung der globalen Automobilindustrie nicht entkoppeln und verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang.

Der Konzernumsatz verringerte sich im ersten Quartal GJ2019 gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,4 Prozent auf 225,0 Millionen Euro (Q1 GJ2018: 230,6 Millionen Euro). Bereinigt um USD/EUR-Währungseffekte belief sich der Rückgang des Konzernumsatzes auf 3,6 Prozent.

Dr. Stephan Kessel, CEO von Stabilus, sagte: "Unser Geschäftsjahresauftakt wurde insbesondere von der schwächeren Entwicklung der Automobilbranche in Deutschland und China negativ beeinflusst. Die verringerten Erwartungen für das Gesamtgeschäftsjahr berücksichtigen die aktuellen Trends in wichtigen Absatzmärkten. Allerdings gehen wir davon aus, dass wir einen Teil der entgangenen Umsätze in den kommenden Quartalen aufholen können."

Heterogene Entwicklung in den Regionen

In der Region Europa sank der Umsatz im Q1 GJ2019 um 2,9 Prozent auf 112,6 Millionen Euro, was insbesondere auf einen schwächeren Automobilmarkt (u.a. Umstellung auf den WLTP-Prüfzyklus) zurückzuführen war. In der NAFTA-Region war der ...

