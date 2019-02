NORMA Group als Arbeitgeber für Nachwuchstalente ausgezeichnet DGAP-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges NORMA Group als Arbeitgeber für Nachwuchstalente ausgezeichnet 04.02.2019 / 09:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NORMA Group als Arbeitgeber für Nachwuchstalente ausgezeichnet Maintal, Deutschland, 4. Februar 2019 - Die NORMA Group, ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnologie, wurde aufgrund ihrer hervorragenden Arbeitgeberqualität für Nachwuchskräfte mit dem Hidden-Champion-Award der Unternehmensberatung Clevis Consult ("Clevis") ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde am 31. Januar 2019 auf dem Future Talents Forum in Berlin verliehen. Die NORMA Group erreichte unter den insgesamt 15 ausgezeichneten Hidden Champions die drittbeste Gesamtbewertung. Grundlage der Bewertung sind Befragungen ehemaliger und aktueller Praktikanten und Werkstudenten. Die NORMA Group erzielte überdurchschnittlich gute Bewertungen. "Wir übernehmen gezielt Werkstudenten und Praktikanten in feste Anstellungen, daher sind uns Nachwuchsförderung und Personalentwicklung ein besonderes Anliegen", sagt Constance von Struensee, globale Personalchefin der NORMA Group. "Nachwuchstalente werden bei uns von Anfang an in das Tagesgeschäft einbezogen, können ihre Fähigkeiten einbringen und unter Anleitung selbstständig Projekte voranbringen - das sind aus unserer Sicht die Erfolgsfaktoren für eine authentische Arbeitserfahrung." Der Clevis Future Talent Report ist die umfangreichste deutsche Studie zur Zufriedenheit von Praktikanten und Werkstudenten. Dazu befragt Clevis jedes Jahr rund 7.600 aktuelle und ehemalige Praktikanten und Werkstudenten von Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Die Studie ermittelt, welche Faktoren Einfluss auf die Zufriedenheit von Praktikanten haben und misst die Arbeitgeberqualität sowie das Markenimage von Unternehmen. Ein Pressefoto steht in druckfähiger Auflösung hier zum Download bereit. Einen Erfahrungsbericht einer ehemaligen Werkstudentin bei der NORMA Group lesen Sie hier auf unserem Blog. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für zusätzliche Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder. Pressekontakt NORMA Group SE Daphne Recker Group Communications E-Mail: daphne.recker@normagroup.com Tel.: +49 (0)6181 - 6102 743 Über NORMA Group Die NORMA Group ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie (Verbindungs-, Befestigungs- und Fluid-Handling-Technologie). Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement. Mit rund 9.100 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,02 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 30 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX. 04.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 6181 6102 741 Fax: +49 6181 6102 7641 E-Mail: ir@normagroup.com Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 772077 04.02.2019 ISIN DE000A1H8BV3 AXC0084 2019-02-04/09:50