Die Aktie von AXEL SPRINGER hat den langen Aufwärtstrend schön bestätigt. Wer nur auf den 1-Jahres-Chart schaut, steht in der Gefahr, solche Möglichkeiten glatt zu übersehen. Mit dem Kurskollaps von ca. 74 auf unter 50 € wurdehinreichend Dampf abgelassen. Das Management des Medienriesen verdient Vertrauen nach der gelungenen Transformation in Richtung Digitalgeschäft. Dieentsprechenden Aktivitäten standen im ersten Dreivierteljahr 2018 für 69,2 % des Umsatzes und für 85,3 % der Werbeerlöse. Mit einer Eigenkapitalquote von 45,8 % und Finanzmitteln von 240,2 Mio. € (jeweils per 30.09.) sollte man handlungsfähig sein. Schöne antizyklische Chance!



