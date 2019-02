3PL wird der Titel "Certified Top Employer 2019" verliehen

C.H. Robinson gab heute mit Stolz bekannt, dass das Top Employers Institute dem Unternehmen den Titel "Top Employer 2019" in Polen verliehen hat.

Unternehmen, denen diese Zertifizierung gewährt wird, zeichnen sich durch ihre Bemühungen aus, ihren Mitarbeitern das bestmögliche Arbeitsumfeld zu bieten. Dieses globale Programm hat mehr als 1.500 Top-Arbeitgeber in 118 Ländern auf fünf Kontinenten zertifiziert und anerkannt.

"Für C.H. Robinson ist der Anspruch, ein Wunscharbeitgeber zu sein, der dank eines hervorragenden Arbeitsumfelds Fachkräfte fördert und im Unternehmen halten kann, von größter Wichtigkeit", erklärte Jeroen Eijsink, President Europe bei C.H. Robinson. "Mithilfe verschiedener Programme, wie beispielsweise unserer umfassenden Betreuung während der Einarbeitungsphase, unserer zahlreichen Weiterbildungs- und Entwicklungskurse versuchen wir, ab dem ersten Tag, an dem ein neuer Mitarbeiter seine Karriere bei uns startet, den höchstmöglichen Grad an Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen."

Top-Arbeitgeber sind Unternehmen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden und mit aller Kraft an der Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung ihrer Personalstrategien arbeiten. Für den Titel Top-Arbeitgeber 2019 wurden Unternehmen mithilfe eines umfangreichen Fragebogens zu den globalen Best Practices bewertet, der die folgenden 10 Themenfelder einschloss: Fachkräftestrategie, Personalplanung, Fachkräftegewinnung, Einarbeitung, Weiterbildung und Entwicklung, Leistungsmanagement, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgemanagement, Vergütung und Mitarbeiterleistungen, sowie Kultur.

David Plink, CEO des Top Employer Institutes äußerte dazu: "Wir glauben, dass die für 2019 zertifizierten Unternehmen ihren Mitarbeitern hervorragende Arbeitsbedingungen bieten und die Entwicklung dieser Praktiken fördern, indem sie ihre Mitarbeiter an die erste Stelle setzen. Diese Unternehmen eröffnen für die Arbeitswelt dank ihres herausragenden Einsatzes für eine gute Personalpolitik neue Perspektiven und werden daher als Wunscharbeitgeber gewürdigt."

In Polen bietet C.H. Robinson im Rahmen seines Leistungsspektrums den Straßentransport auf internationalen und heimischen Strecken, Schüttgut- und lebensmitteltaugliche Tanklast-Services, sowie auch Spezialtransporte, Luftfracht und Seefracht an. Unser qualifiziertes und engagiertes Team setzt alles daran, für seine Kunden jederzeit optimale Leistungen in den Bereichen Transport und Logistik zu erbringen. In Europa hält C.H. Robinson ein breites Portfolio an Karrieremöglichkeiten in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen, beispielsweise als Praktika, bzw. im strategischen Vertrieb oder in der Kundenbetreuung, bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen vielfältige Möglichkeiten in seinen IT- und Softwareentwicklungsabteilungen.

Über C.H. Robinson

Bei C.H. Robinson glauben wir daran, dass die Beschleunigung des globalen Handels die Weltwirtschaft voranbringt. Die Stärken unserer Mitarbeiter, Prozesse und Technologien setzen wir dafür ein, unseren Kunden zu helfen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Als einer der weltweit größten externen Logistikanbieter (Third-Party Logistics Provider, 3PL) stellen wir über unser globales Netzwerk ein breites Portfolio von Logistik-Dienstleistungen, Sourcing von Frischwaren und Managed Services bereit. C.H. Robinson gehört in Europa zu den führenden Spediteuren und Unternehmen für Straßentransporte und verfügt über ein dynamisches Zweigstellennetz in der gesamten Region. Die Mitglieder unseres Teams in Europa beherrschen viele Sprachen, sind geschickt beim Aufbau von Beziehungen und darauf ausgerichtet, ihre Kunden optimal zu bedienen. Das Unternehmen, unsere Stiftung und unsere Mitarbeiter leisten jährlich Spenden an eine Vielzahl von Organisationen in aller Welt. C.H. Robinson hat seinen Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, USA, und ist an der NASDAQ (CHRW) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.chrobinson.com/en/uk, oder sehen Sie sich unser Unternehmensvideo an.

