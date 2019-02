Baierbrunn (ots) -



Bei Reizdarm kann neben einer gezielten Ernährung auch eine darmbezogene Bauchhypnose Beschwerden lindern. Sie kann helfen, ein positives Bauchgefühl zu entwickeln und im Unterbewusstsein zu verankern. "Wir wissen schon lange, dass Millionen Nervenzellen den Darm umhüllen und eng mit dem Gehirn vernetzt sind", erläutert Professor Winfried Häuser, Facharzt für psychosomatische Medizin an der Uniklinik Saarbrücken, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Eine gestörte Kommunikation zwischen Bauch und Kopf lasse sich bessern: "Wir versetzen Patienten zunächst in Trance, damit sie sich besser auf ihr inneres Erleben und die Worte des Gegenübers einlassen." Dann spricht der Behandler Sätze, die einem ängstlichen Menschen allgemein den Druck von der Seele nehmen. Aber er gibt auch je nach Verdauungsproblem bestimmte Bilder vor. "Bei Verstopfung etwa sage ich, dass der Darm wie ein Fluss regelmäßig und schnell fließt, bei Durchfall hingegen langsam", so der Mediziner. Studien belegen den Erfolg.



Etwa 25 Minuten dauert eine Therapie-Einheit, sechs bis zwölf davon empfiehlt Häuser. Daheim sollten Patienten die Bauchhypnose fortsetzen. CDs mit Anleitung gibt es im Handel. Eine Liste erfahrener Behandler findet sich im Internet (www.dgh-hypnose.de). Wie jede Therapie bewirke die medizinische Hypnose keine Wunder, betont Häuser, doch "bessert sie auf jeden Fall die Lebensqualität und ist eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Therapien." Der neue "Senioren Ratgeber" stellt ausführlich neue, sanfte Hilfen bei Reizdarm vor.



