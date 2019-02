Viele Anleger werden sich vorkommen wie in einem schlechten Film. Wieder einmal ist die Erholung bei ThyssenKrupp schneller beendet als erhofft. Nach dem Kurssprung am Freitag trägt die Aktie am Montag bereits wieder die rote Laterne im DAX. Panik ist jedoch nicht angesagt, der Grund für den Rücksetzer ist relativ einfach.

Den vollständigen Artikel lesen ...