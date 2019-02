Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet ist die Inflationsrate in der Eurozone - maßgeblich getrieben von den Energiepreisen - im Januar erneut gesunken und fiel laut Vorabschätzung von 1,6% gg. Vj. im Dezember auf 1,4% zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch der leichte Anstieg der Kerninflationsrate um 0,1 Prozentpunkte auf 1,1% gg. Vj. könne demnach nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Inflationsdynamik in der Eurozone deutlich hinter der Zielsetzung der EZB zurückbleibe, wonach sich Teuerungsrate mittelfristig dem Wert von 2% annähern sollte. (04.02.2019/alc/a/a) ...

