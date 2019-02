Wien (www.anleihencheck.de) - Auch letzte Woche ist eine positive Entwicklung (engere Risikoprämien) am Sekundärmarkt auf Indexebene sowohl bei Non-Finanicals als auch Finanicals zu beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Vor allem hätten letzte Woche Investment-Grade-Emissionen profitieren können. Acquirente Unico S.p.A. (BBB), eine Tochtergesellschaft der staatlichen GSE S.p.A., habe mehrere Banken zur Organisation von Treffen mit Anleiheinvestoren mit Beginn ab dieser Woche Mittwoch mandatiert. Eine EUR 500 Mio. Emission im mittleren Laufzeitenbereich könnte abhängig von Marktbedingungen im Anschluss folgen. Ein weiterer möglicher EUR Emittent habe sich mit dem US Unternehmen Altria Group, Inc. (Marktführer in US-Tabak) angekündigt. Die dazugehörige Roadshow für eine Multi-Tranche-EUR-Emission im Benchmarkformat solle ab morgen bis diesen Donnerstag in Europa stattfinden. ...

