Die Schweizer Bank Credit Suisse (CS) hat die Aktien des Versorgers Innogy mit "Underperform" und einem Kursziel von 39 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Er geht davon aus, dass der Innogy-Aktienkurs in der Nähe des gegenwärtigen Niveaus verharren werde, schrieb Analyst Vincent Gilles in einer am Montag vorliegenden Studie. Innogy werde sich schlechter entwickeln als der vergleichbare Sektor./stk/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2019 / 05:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-02-04/10:11

ISIN: DE000A2AADD2