Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen von 96 auf 93 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tim Race begründete in einer am Montag vorliegenden Studie die Kurszielsenkung mit leicht überarbeiteten Gewinnprognosen. Das vierte Quartal habe indes nur wenig überrascht. Der Start mehrerer potenzieller Kassenschlager in diesem Jahr bringe den Pharmakonzern mittelfristig für eine Periode guten Wachstums in Stellung. Längerfristig macht sich Race jedoch etwas Sorgen um das Verhältnis von externen Forschungskosten zu interner Produktivität./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 18:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-02-04/10:15

ISIN: CH0012005267