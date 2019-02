Nachdem die Schweizer Nationalbank Anfang 2015 das statische Wechselkursverhältnis zum Euro von 1,200 CHF aufgehoben hat, kam es zu einer massiven Aufwertung der Schweizer Währung. Im Endeffekt fiel das Verhältnis in der Spitze bis auf ein Verlaufstief von 0,828 CHF zum Euro, anschließend startete jedoch eine markante Gegenbewegung, die bis heute anhält. In der ersten Jahreshälfte 2018 konnte sich der Euro wieder auf einen Wert von 1,200 CHF erholen, von da an vielen die Kursnotierungen jedoch wieder Signifikanz zurück.

Im Bereich von 1,118 CHF konnte in den letzten Monaten ein signifikanter Doppelboden etabliert werden, der sich zwar noch im Aufbau befindet, allerdings schon auf aktuellem Kursniveau eine interessante Long-Chance bietet. Der dynamische Kurszuwachs aus letzter Woche führte den Euro direkt ...

