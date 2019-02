Berlin (ots) - Juso-Chef Kevin Kühnert hat das Grundrenten-Konzept von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegen Kritik verteidigt.



Kühnert sagte am Montag im Inforadio vom rbb, es gehe darum, die Lebensleistung von Menschen anzuerkennen - gerade auch von solchen, die im Niedriglohnsektor arbeiteten.



Auch die Finanzierung der Grundrente sei möglich. Die Union müsse nur endlich zu Gesprächen über die Steuer-Einnahmen bereit sein:



"Wir haben eine Vermögenssteuer, die seit über 20 Jahren ausgesetzt ist und an die sich nicht rangewagt wird. Wir haben einen Ausnahme-Dschungel bei der Erbschaftssteuer. (...) Und wir haben große Digital-Konzerne, die vielerorts in Europa so gut wie überhaupt keine Steuern bezahlen, noch dazu Steuerhinterziehung in erheblichem Umfang. Ich glaube, die Möglichkeiten an der Einnahmeseite zu drehen, ohne dass einfache Leute dadurch belastet sind, die sind vielfach gegeben. Es geht um politischen Willen."



