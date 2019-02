Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die erhöhte globale Unsicherheit belastet nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) die Investitionen. In einem Aufsatz ihres Wirtschaftsberichts verweist die EZB darauf, dass die Investitionstätigkeit zwar weiterhin von der Binnennachfrage, Kapazitätseinschränkungen und den Gewinnen gestützt werden dürfte, dass sich aber andererseits die Gewinn- und Nachfragebedingungen abschwächten. "Die finanziellen Bedingungen bleiben akkommodierend, dürften die Investitionen aber nicht mehr so stark stützen", heißt es in dem Bericht.

Laut EZB lässt auch die globale Unsicherheit, die anhand der erhöhten impliziten Volatilität von US-Aktienoptionen (Vix) gemessen wird, eine niedrigere Investitionsdynamik erwarten. Weniger empfindlich gegen die Unsicherheit sei dagegen der private Konsum, der weiterhin vom Anstieg der verfügbaren Realeinkommen gestützt werden sollte.

Die EZB geht insgesamt davon aus, dass die erhöhte globale Unsicherheit "die Abwärtsrisiken für den Wachstumsausblick intensiviert". Gleichwohl rechnet sie aufgrund der oben genannten Faktoren mit einem moderaten Wirtschaftswachstum.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2019 04:01 ET (09:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.