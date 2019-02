Das Jahr 2019 hätte für TSI USA nicht besser starten können. Seit Anfang Januar notiert das Portfolio bereits mehr als 15 Prozent im Plus. Damit wurde die jüngste Aufwärtsbewegung an den Märkten voll mitgenommen. Alle Aktien die sich derzeit im Depot befinden notieren im Plus - der einzige Wert der im Minus war, hat ein Verkaufssignal ausgelöst.

