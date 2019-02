Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine von der US-Notenbank in Aussicht gestellte Zinserhöhungspause sowie Signale einer womöglich später beginnenden Normalisierung der EZB-Geldpolitik beleben die Nachfrage nach Staatsanleihen guter Bonität, so die Deutsche Börse AG.Den europäischen Währungshütern würden die jüngsten makroökonomischen Kennzahlen Kopfzerbrechen bereiten. Nach den mit 0,2 Prozent unter Erwarten gestiegenen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2018 bleibe auch die Inflation im Euroraum zum Jahresbeginn mit 1,4 Prozent hinter den Projektionen zurück. Für das Gesamtjahr rechne die HSBC mit einer gemeinsamen Teuerung von 1,3 Prozent, was deutlich unter dem Ziel der Europäischen Zentralbanker von 2 Prozent liege. ...

