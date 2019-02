Stuttgart (www.fondscheck.de) - Die LBBW hat als Arranger, Agent und Security Agent die langfristige Finanzierung des Areals Potsdamer Platz in Berlin über 1,1 Milliarden Euro für Brookfield Properties dargestellt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...