Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Glencore von 450 auf 410 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die meisten Bereiche des Bergbaukonzerns hätten ihre Förderziele erreicht, schrieb Analyst Derryn Maade in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das laufende Jahr sei bestätigt worden./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 11:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-02-04/11:17

ISIN: JE00B4T3BW64