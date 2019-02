Die britische Investmentbank HSBC hat LafargeHolcim von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 44 Franken angehoben. Der Kursrückschlag im Vorjahr habe die meisten Werte auf das niedrigste Bewertungsniveau seit 15 Jahren zurückgeworfen, schrieb Analyst John Fraser-Andrews in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Baustoffbranche. Seine weniger pessimistische Einschätzung von LafargeHolcim begründet der Experte mit dem avisierten Verkauf des Geschäfts auf den Philippinen./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2019 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012214059