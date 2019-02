Baierbrunn (ots) -



Im Februar präsentiert medizini das erste von drei Wissens-Hunde-Postern mit zusammen weit über 100 verschiedenen Rassen. Ein "Muss" für alle Hunde-Freunde und medizini-Fans. "Einen solchen Überblick gibt es in Posterform bisher noch nirgendwo", sagt medizini-Chefredakteur Harald Lorenz. "Die aufwendig gestalteten Poster mit vielen Fakten rund um den Hund unterstreichen einmal mehr die vielfältigen Kompetenzen von medizini in Sachen Tiere, Natur, Umwelt und Mensch."



Drei Monate lang darf fleißig gesammelt, gelesen und entdeckt werden. Im Februar fällt der Startschuss. Auf dem ersten Poster hat die Redaktion Informationen rund um Apportier-, Zug-, Jagd- und urtümliche Hunde zusammengestellt. Sie ergeben eine bunte Collage aus Hundebildern und kleinen Steckbriefen. Darin können die Kinder Wissenswertes über die Vierbeiner nachlesen, von der Größe über die Herkunft bis zum Wesen der Tiere. Weiter geht es im März mit Windhunden, Terrier, Begleit- und Gesellschaftshunden. Mit den Hüte-, Wachhunden und Mischlingen auf dem dritten Poster, das im April erscheint, entsteht schließlich ein Riesen-Wissens-Hunde-Poster mit sämtlichen Fakten über die beliebtesten Rassen.



Über medizini:



Im Laufe von über vier Jahrzehnten hat medizini Kultstatus erreicht, ziert die Kinder- und Klassenzimmer von Generationen. Es klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen die schönsten Tiere abgebildet sind und speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten und aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.395.550 Exemplaren (IVW IV/2018). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag.



