Köln (ots) - Auftakt nach Maß! Mit 9,9 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer konnte "Kitchen Impossible" am gestrigen Sonntagabend um 20:15 Uhr (03.02.2019) einen starken Staffelstart erzielen. Die erste Folge der 4. Staffel, in der Tim Mälzer von Ali Güngörmüs herausgefordert wurde, sahen insgesamt 1,91 Millionen Zuschauer. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es für die Koch-Competition hervorragend: 12,7 Prozent schalteten ein. Während Mälzer in München und Athen scheinbar unlösbare Aufgaben erfüllen musste, ging es für seinen Gegner nach Stockholm und Eggersdorf bei Graz.



Auch das Magazin "Prominent!" mit den wichtigsten News aus der Welt der Stars und Sternchen erreichte im Anschluss sehr gute Quoten: 10,4 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und insgesamt 1,05 Millionen Zuschauer ließen sich die Sendung nicht entgehen.



Insgesamt erzielte VOX einen guten Tages-Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer.



Am kommenden Sonntag (10.02.2019) können sich die Zuschauer um 20:15 Uhr auf die nächste "Kitchen Impossible"-Folge freuen, in der Tim Mälzer in Gradiska (Bosnien & Herzegowina) und Murska Sobota (Slowenien) und Max Stiegl in Berlin und der New Yorker Bronx (USA) um ihre Kochehre kämpfen müssen.



Wer die gestrige Folge von "Kitchen Impossible" verpasst hat, kann sie nach TV-Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de anschauen. Alle Video-Highlights finden die Zuschauer auch bei VOX.de.



Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 04.02.2019



