Chur (ots) - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist mit einer

neuen Anlagewelt in das Jahr 2019 gestartet. Die Bank komplettiert

ihre Angebotspalette und geht damit noch besser auf die

unterschiedlichen Kundenbedürfnisse ein. Der neue

Online-Anlage-Assistent hilft den Kunden auf einfache Weise, die

richtige Anlagelösung zu finden.



Kundinnen und Kunden stehen neu sieben massgeschneiderte

Anlagelösungen zur Verfügung. Diese unterscheiden sich betreffend

Kapitaleinsatz, Risikotragfähigkeit und Beratungsbedarf. Anleger

wählen, wie viel Beratung gewünscht wird und welche Unterstützung die

Bank bei Entscheiden und Transaktionen leistet. Die etablierten

Vermögensverwaltungs-Mandate und den Anlage-Sparplan bietet die GKB

nach wie vor an.



Anlegen leicht gemacht - GKB Anlage-Assistent:



Für Kundinnen und Kunden, die sich online über die verschiedenen

Möglichkeiten informieren möchten, hat die GKB einen neuen

Anlage-Assistenten entwickelt. Mit der Beantwortung weniger Fragen

lässt sich schnell die passende Anlagelösung finden. Damit macht die

GKB ihre Anlagewelt auf einfache und moderne Art erlebbar. Jetzt

testen und informieren: gkb.ch/anlegen



Originaltext: Graubündner Kantonalbank GKB

Kontakt:

Graubündner Kantonalbank, Medien & Investor Relations,

Postfach, 7001 Chur:

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, Telefon +41 81 256 83 11 oder

Plutarch Chiotopulos, plutarch.chiotopulos@gkb.ch, Telefon +41 81 256

83 13